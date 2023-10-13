Екомерс разработчик

$500
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок41 просмотр
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  1. Приветствую. Нужно разработать интернет магазин. ТЗ вышлю в лс

    От кандидата нужно:
    1. Какие CMC вы используете?
    2. Опыт

    3. Хотя бы 1 пример работы

2 месяца назад
wanordprojects
39 летУкраина
год в сервисе
Был
11 часов назад