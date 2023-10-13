Екомерс разработчик

Нужен человек для коррекции сайта на WORDPRESS: Изменение структуры каталога, новостей, правки по дизайну согласно списка правок. Внесение информации на сайт (тексты, фото, новости).
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Приветствую. Нужно разработать интернет магазин. ТЗ вышлю в лс
От кандидата нужно:
1. Какие CMC вы используете?
2. Опыт
3. Хотя бы 1 пример работы
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