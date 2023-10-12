Проект на FlotterFlow

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка245 просмотров
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Здравствуйте, есть готовый проект на FlotterFlow. Подскажите, во сколько обойдется реализация данный задач на его базе, а также сроки:

1) Настроить проверки даты рождения

2) Настроить отображаение бонусов и возможность их использовать

3) Добавить возможность оформления подписки

4) Добавить вывод доп информации о товарах

5) Добавить возможность обнуления стоимости части стоимости для пользователей с подпиской

6) Добавить возможность обнуления стоимости части стоимости для пользователей с промокодом

7) Добавить вход через Apple / Google

8) Добавить возможность оплаты и сохранения карт

9) Исправить карту (географическую)

10) Добавить запросы разрешений на использование местоположения, камеры, галлереи и тд

11) Добавить возможность отправки уведомлений

12) Исправить null при оформлении первого заказа

13) Передавать итоговую стоимость в базу данных

14) Применение, отображение промокодов и блокировка их

15) Изменение остатков при взятии и сдаче товара

Некоторые задачи необходимо сделать во Flutter

2 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад