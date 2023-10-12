есть прайс поставщика в гугл таблице. Необходимо сделать автоматическое обновление остатков по апи, что бы отключало карточку.
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Здравствуйте, есть готовый проект на FlotterFlow. Подскажите, во сколько обойдется реализация данный задач на его базе, а также сроки:
1) Настроить проверки даты рождения
2) Настроить отображаение бонусов и возможность их использовать
3) Добавить возможность оформления подписки
4) Добавить вывод доп информации о товарах
5) Добавить возможность обнуления стоимости части стоимости для пользователей с подпиской
6) Добавить возможность обнуления стоимости части стоимости для пользователей с промокодом
7) Добавить вход через Apple / Google
8) Добавить возможность оплаты и сохранения карт
9) Исправить карту (географическую)
10) Добавить запросы разрешений на использование местоположения, камеры, галлереи и тд
11) Добавить возможность отправки уведомлений
12) Исправить null при оформлении первого заказа
13) Передавать итоговую стоимость в базу данных
14) Применение, отображение промокодов и блокировка их
15) Изменение остатков при взятии и сдаче товара
Некоторые задачи необходимо сделать во Flutter
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