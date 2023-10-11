Есть сайт на ларавель. Он работал. Но перестал. Надо починить сайт и сделать чтобы он работал. Кто может помочь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта на cms Wordpress
Расскажу и скину подробное тз выбранным кандидатам, пишите, буду рад!
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
Есть действующий сайт. Необходимо внести ряд небольших доработок. Сайт на битриксе. Жду откликов, далее перешлю перечень задачек.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Имеется сайт по продаже техники (сделан на Netcat). Яндекс выкатил замечания касательно выгруженного фида с товарами. Необходимо внести изменения.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
По стеку технологий: используется php, фреймворк laravel в связке с vue. БД - sqlite ( временное решение) 1. Сменить базу данных на mysql 2. Пофиксить на главной странице вывод трансляций и новостей 3. Сделать отдельную ...Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
У меня есть уже готовый полноценный проект на python и в нем возникла проблема. Основан на взаимодействии steam, csmoney и csgofloat. Проблема следующего характера, парсинг страницы стима происходит с проблемами, то есть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо написать скрипт, который в указаном каталоге на сервере ищет gz архивы во всех файлах с любым разрешением, например index.html является не html страницей а gz архивом и в нем один файл, его нужно сначала ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $10
У меня на сайте сделаного в элементоре есть записи машин с фильтром (https://bringing.site/catalog/). Нужно сделать так, чтобы этот фильтр был идентичный к тому, что есть тут: https://bringing.site/catalog-woo/ (тут товары на вукомерс)Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Приветствую, я Frontend Разработчик с опытом 1.5 года. Я могу реализовать ваш тз, вы можете ознакомится со мной в моем в Linkedine https://www.linkedin.com/in/rakhmatsho-abdulazizov/ последний мой заказ был для рынка Кыргзыстан туризмВеб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $15
Необходимо сделать лендинг (2-3 размера экрана телефона, 1 лист основной, второй с формой доставки) для рекламы электроники в фейсбуке. Сайт нужен с отдельной вкладкой, где я буду видеть заявки. Обязательно нужно выложить сайт в сеть, ...Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Создать каркас для сайта, и потом это каркас нужно использовать для реализации одностраничного лэндинг . Предложений будет много . И нужно продумать интерфейс добавления-редактирования предложений из админки и из веб версии гл страницы. Нужна адаптивная ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад