Лендинг

$15
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок127 просмотров
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Необходимо сделать лендинг (2-3 размера экрана телефона, 1 лист основной, второй с формой доставки) для рекламы электроники в фейсбуке. Сайт нужен с отдельной вкладкой, где я буду видеть заявки. Обязательно нужно выложить сайт в сеть, что-бы он полностью был готов к использованию в рекламе

2 месяца назад
bueno_shop
Станислав 
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад