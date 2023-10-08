Необхідно перенести наш сайт з платформи WIX на іншу платформу (роздивимось різні варіанти платформ)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать лендинг (2-3 размера экрана телефона, 1 лист основной, второй с формой доставки) для рекламы электроники в фейсбуке. Сайт нужен с отдельной вкладкой, где я буду видеть заявки. Обязательно нужно выложить сайт в сеть, что-бы он полностью был готов к использованию в рекламе
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