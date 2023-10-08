Необходимо сделать лендинг (2-3 размера экрана телефона, 1 лист основной, второй с формой доставки) для рекламы электроники в фейсбуке. Сайт нужен с отдельной вкладкой, где я буду видеть заявки. Обязательно нужно выложить сайт в сеть, что-бы он полностью был готов к использованию в рекламе