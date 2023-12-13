👋 Привет!
Меня зовут Ангелина, я веб-дизайнер из Витебска!
Когда-то окончила мед университет, поработала и ушла спасать мир по другому. Красивым и продающим дизайном.
Как я могу сделать легче и приятнее вашу жизнь?
Созданием сайта «под ключ»
*не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, наполнением и пр.)
Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов
Каждый дизайн я разрабатываю по индивидуальным концепциям, никаких шаблонов и только индивидуальный подход + практические знания в сфере маркетинга.
Важно! Ценю ваше время, работаю только по договору и в условиях максимальной прозрачности. Я разбираюсь в задаче и забочусь о том, чтобы сотрудничество со мной было приятным и эффективным.
Принципы моей работы:
-Высокий клиентский сервис
-Подписание договора
-Внесение предоплаты
-Обозначение четких сроков по каждой задаче
-Передача исходников в понятном и удобном виде
-Приятные бонусы для заказчиков
Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/angelinapetrovichh
Instagram: https://www.instagram.com/angelinapetrovichh
Почта: [email protected]
Пишите! С удовольствием поработаю над вашим проектом!
Портфолио
- Дизайн для сайта фотографа1 просмотр
- Лендинг для салона красоты1 просмотр