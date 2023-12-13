Дизайн для амбициозных брендов и проектов. Сайты, лендинги, ui/ux

👋 Привет!

Меня зовут Ангелина, я веб-дизайнер из Витебска!

Когда-то окончила мед университет, поработала и ушла спасать мир по другому. Красивым и продающим дизайном.



Как я могу сделать легче и приятнее вашу жизнь?



Созданием сайта «под ключ»

*не просто дизайн, а готовое комплексное решение (с версткой, наполнением и пр.)



Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов

Каждый дизайн я разрабатываю по индивидуальным концепциям, никаких шаблонов и только индивидуальный подход + практические знания в сфере маркетинга.



Важно! Ценю ваше время, работаю только по договору и в условиях максимальной прозрачности. Я разбираюсь в задаче и забочусь о том, чтобы сотрудничество со мной было приятным и эффективным.



Принципы моей работы:

-Высокий клиентский сервис

-Подписание договора

-Внесение предоплаты

-Обозначение четких сроков по каждой задаче

-Передача исходников в понятном и удобном виде

-Приятные бонусы для заказчиков



Связаться со мной:



Telegram: https://t.me/angelinapetrovichh

Instagram: https://www.instagram.com/angelinapetrovichh

Почта: [email protected]



Пишите! С удовольствием поработаю над вашим проектом!