Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок51 просмотр
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нужно создать самый простой сайт для интернет магазина по типу hikikomori kai , ниже прикрепил фотку, без каких то супер крутых анимаций , самый простой рабочий белый сайт с ценами и картинками

2 месяца назад
guest_1696705934374
Украина
3 месяца в сервисе
Был
22 дня назад
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