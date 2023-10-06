Создать сайт

Требуется создать с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники. Можно на русском или английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com база данных уже создана ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать самый простой сайт для интернет магазина по типу hikikomori kai , ниже прикрепил фотку, без каких то супер крутых анимаций , самый простой рабочий белый сайт с ценами и картинками
- Похожие заказы
- $400Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $400
Лэндинг 7 блоковСайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт2 месяца назад
https://nok-krd.ru/ Уже есть сайт, хотим сделать редизайн. Компания по производству, доставке и монтажу окон, дверей, балконов, фасадов. Сайт, который нравится: https://sportpark.parkkrasnodar.com/ Этот сайт не похож на вордовский файл, ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $15Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $200
Нужен толковый специалист, который сделает небольшую реконструкцию действующего сайта https://jasar.kz/ 1. Главную страницу сделать продающей по правилам создания сайта 2. Создать продающие страницы под каждую категорию. 5 ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Здравствуйте! Жене нужен продающий одностраничный сайт под ключ для организации девичника в городе. Сколько будет стоить, и какие сроки? Пример сайта: http://silklia.tilda.ws/?fbclid=PAAaaCg8-U4jEOqGzb1M_rlaYOoEbJKXnR-hrMcmi4F8r_zC2xTgRdi2S7QQA конце внизу кнопка "купить" должна бытьСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Прошу вас разработать веб-сайт (Компания находится в США) для решения задачи по созданию аналога платформы для заказа услуг водителей с использованием автомобиля, подобно ichauffeur.co.uk, blacklane.com, transfeero.com, luxyride.com Требования к решению задачи: 1. Система ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно створити готовий сайт лендінг на один товар, перевага надається тим, хто знається на UX дизайніСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $200
Сделать веб сайт для сухих кормов для собак по аналогии https://kotdapes.by/?fbclid=PAAaYQ7P8y4_Q1JAz2_5J2ysdAs7rhlATYGppSr1BzlsCwtqutvGCBlf8R0Ak_aem_AamewgcMDgtOaPI8TMjUvPoVVYDVWV9uDC-tR2GIHpzUBbKgtbV6wL13NF32UL_wmAY Мне интересно сколько это будет стоить? Исполнитель желательно, чтобы был в России и Беларуси. Тк в Украине сложности с ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Требуется профессионал, способный скопировать существующий сайт и установить его на новый домен. Требования: - Опыт в копировании и переносе сайтов. - Знание HTML, CSS и других языков программирования, необходимых для успешной работы ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 месяца назад