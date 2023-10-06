Новая оконная компания

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Уже есть сайт, хотим сделать редизайн.
Компания по производству, доставке и монтажу окон, дверей, балконов, фасадов.
Сайт, который нравится:
https://sportpark.parkkrasnodar.com/
Этот сайт не похож на вордовский файл, где просто идет монотонный текст. Анимированный фон, постоянная смена цветов, выделены важные аспекты и категории. У них выделены спортивные категории «футбол», «теннис» и тд. У нас можно так выделить «окна», «двери» (грубо говоря).
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