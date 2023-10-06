Новая оконная компания

https://nok-krd.ru/

Уже есть сайт, хотим сделать редизайн.

Компания по производству, доставке и монтажу окон, дверей, балконов, фасадов.

Сайт, который нравится:

https://sportpark.parkkrasnodar.com/

Этот сайт не похож на вордовский файл, где просто идет монотонный текст. Анимированный фон, постоянная смена цветов, выделены важные аспекты и категории. У них выделены спортивные категории «футбол», «теннис» и тд. У нас можно так выделить «окна», «двери» (грубо говоря).