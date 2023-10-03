Здравствуйте! Нужен интернет-магазин на платформе opencart с вырезанным мусором, упрощенным заказом, с возможностью делать YML импорт. На шаблоне Простор, если есть возможность желательно nulled версию, потому что сайт нужно сделать таким образом чтобы его ...
EXEL поиск по столбцам + сложение и добавление результата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://i.imgur.com/D5tgCce.png
Суть такая, брать со столбца 1 значение, искать в столбце 2 его. Если нашло. Брать со столбца 3 процент и добавлять его к столбцу 4. и в зеленый помещать результат цены
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