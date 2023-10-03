EXEL поиск по столбцам + сложение и добавление результата.

$3
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки61 просмотр
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https://i.imgur.com/D5tgCce.png

Суть такая, брать со столбца 1 значение, искать в столбце 2 его. Если нашло. Брать со столбца 3 процент и добавлять его к столбцу 4. и в зеленый помещать результат цены

3 месяца назад
Den4ikkaka
Денис 
34 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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