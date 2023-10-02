Простой сайт под ключ

$150
Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок120 просмотров
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Добрый день!

Задача простая - сделать небольшой сайт для компании, которая занимается полиграфической деятельностью.

Движок WP - подойдет. Tilda и аналогичные системы - нет.

3 месяца назад
guest_1695978546388
Румыния
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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