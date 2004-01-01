Дизайнер / Веб-разработчик

Привет!

Ты попал на страницу фрилансера веб-разработчика.

Меня зовут Максим, Я из Новосибирска. Занимаюсь дизайном / разработкой сайтов с нуля до выпуска на хостинг,

а также вместе с этим использую систему управления содержимым сайта. Простыми словами - админка.

Мои основные услуги:

Создание дизайн-макета сайта с нуля.

Верстка сайта по дизайн-макету.

Сайт под ключ (дизайн + верстка).

Доработка уже существующего сайта.

Посмотреть мои лучшие работы можно на сайте-портфолио: maximmarin2233.github.io

На моем сайте размещена информация обо мне, моих навыках и подробности выполнения работ.