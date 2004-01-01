Дизайнер / Веб-разработчик
Привет!
Ты попал на страницу фрилансера веб-разработчика.
Меня зовут Максим, Я из Новосибирска. Занимаюсь дизайном / разработкой сайтов с нуля до выпуска на хостинг,
а также вместе с этим использую систему управления содержимым сайта. Простыми словами - админка.
Мои основные услуги:
Создание дизайн-макета сайта с нуля.
Верстка сайта по дизайн-макету.
Сайт под ключ (дизайн + верстка).
Доработка уже существующего сайта.
Посмотреть мои лучшие работы можно на сайте-портфолио: maximmarin2233.github.io
На моем сайте размещена информация обо мне, моих навыках и подробности выполнения работ.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#306
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 месяцев назад
FigmaJavaScriptАдаптивная версткаВерстка страниц
Неймовірно якісна робота в дуже короткі сроки та приємне спілкування. Обов?язково буду звертатись ще.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик, приятное общение, понятное ТЗ, оплата в указанные сроки, буду рад сотрудничать дальше!
$100
10 баллов
год назад
FigmaВерстка лендингов
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Максиму за его профессионализм и отличную работу. Максим поразил меня своей быстротой реагирования на запросы и выполнения задач. Его способность вносить любые правки без дополнительной оплаты демонстрирует высокий уровень гибкости и клиентоориентированности. Особенно я оценил очень хорошую цену, предложенную Максимом за его услуги, при сохранении высокого профессионализма и погружения в работу. Он проявил исключительные знания в своей области и углубился в детали проекта, что положительно сказалось на итоговом результате. Работать с Максимом было приятным и продуктивным опытом. Я рекомендую его услуги всем, кто ищет надежного и опытного специалиста. Большое спасибо за ваш вклад в наш проект!
Ответный отзыв
Большое спасибо Юрию, за профессионализм, который он показал в работе, мне было очень приятно сотрудничать вместе, очень понятное ТЗ, постоянно на связи, если нужно обсудить какие то мелочи, приятно общаться, по оплате никаких проблем не было, всегда происходило все вовремя! Буду рад при возможности сотрудничать дальше! Рекомендую Юрия, как очень ответственного заказчика, который проведет Вас, как исполнителя, от начала и до конца.
$18
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, в срок все сдал. постоянно на связи, все правки операвтивно внес Рекомендую!
Ответный отзыв
Я остался доволен сотрудничеством, Алексей настоящий профессионал, очень детально описывает задачу, всегда на связи, приятное общение, оплата в указанный срок, рекомендую! Очень ответственный заказчик.
$2
10 баллов
3 года назад
быстро и без лишних слов! Спасибо!
Ответный отзыв
Очень понятное описание задачи! Я полностью доволен сотрудничеством, оплата в указанные сроки, рекомендую!
$13
10 баллов
3 года назад
Работа сделана в точный срок. Остался доволен
Ответный отзыв
Благодарю Михаила за качественное описание задачи, приятный человек в общении, всегда был на связи, оплата в указанные сроки. Рекомендую, как ответственного заказчика!