MarinMaxim

Максим MarinMaxim

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Дизайнер / Веб-разработчик

Привет!

Ты попал на страницу фрилансера веб-разработчика.

Меня зовут Максим, Я из Новосибирска. Занимаюсь дизайном / разработкой сайтов с нуля до выпуска на хостинг,

а также вместе с этим использую систему управления содержимым сайта. Простыми словами - админка.

Мои основные услуги:

  • Создание дизайн-макета сайта с нуля.

  • Верстка сайта по дизайн-макету.

  • Сайт под ключ (дизайн + верстка).

  • Доработка уже существующего сайта.

Посмотреть мои лучшие работы можно на сайте-портфолио: maximmarin2233.github.io

На моем сайте размещена информация обо мне, моих навыках и подробности выполнения работ.

#25Верстка лендингов
#35JavaScript
#49Адаптивная верстка
#51Верстка страниц
#72Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#306
рейтинг фрилансера
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1 из 5

Отзывы заказчиков

crypto_hirurg
Олександр 
31 год
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
1 страница с анимацией
FigmaJavaScriptАдаптивная версткаВерстка страниц
Неймовірно якісна робота в дуже короткі сроки та приємне спілкування. Обов?язково буду звертатись ще.
Очень ответственный заказчик, приятное общение, понятное ТЗ, оплата в указанные сроки, буду рад сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
год назад
Сверстать шаблон с анимацией
FigmaВерстка лендингов
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Максиму за его профессионализм и отличную работу. Максим поразил меня своей быстротой реагирования на запросы и выполнения задач. Его способность вносить любые правки без дополнительной оплаты демонстрирует высокий уровень гибкости и клиентоориентированности. Особенно я оценил очень хорошую цену, предложенную Максимом за его услуги, при сохранении высокого профессионализма и погружения в работу. Он проявил исключительные знания в своей области и углубился в детали проекта, что положительно сказалось на итоговом результате. Работать с Максимом было приятным и продуктивным опытом. Я рекомендую его услуги всем, кто ищет надежного и опытного специалиста. Большое спасибо за ваш вклад в наш проект!
Большое спасибо Юрию, за профессионализм, который он показал в работе, мне было очень приятно сотрудничать вместе, очень понятное ТЗ, постоянно на связи, если нужно обсудить какие то мелочи, приятно общаться, по оплате никаких проблем не было, всегда происходило все вовремя! Буду рад при возможности сотрудничать дальше! Рекомендую Юрия, как очень ответственного заказчика, который проведет Вас, как исполнителя, от начала и до конца.
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$18
10 баллов
3 года назад
Сделать файлы svg
Отличный исполнитель, в срок все сдал. постоянно на связи, все правки операвтивно внес Рекомендую!
Я остался доволен сотрудничеством, Алексей настоящий профессионал, очень детально описывает задачу, всегда на связи, приятное общение, оплата в указанный срок, рекомендую! Очень ответственный заказчик.
Ответный отзыв
Ambrazura
Николаев 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$2
10 баллов
3 года назад
Внести правки в вёрстку
быстро и без лишних слов! Спасибо!
Очень понятное описание задачи! Я полностью доволен сотрудничеством, оплата в указанные сроки, рекомендую!
Ответный отзыв
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
3 года назад
Сделать лендинг опрос
Работа сделана в точный срок. Остался доволен
Благодарю Михаила за качественное описание задачи, приятный человек в общении, всегда был на связи, оплата в указанные сроки. Рекомендую, как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
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