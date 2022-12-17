spiders

Юра Карпов spiders

 
38 летУкраина/Одесса
19 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад

Готов к конструктивному диалогу.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2325
выплачено фрилансерам
37%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей

  • Сверстать шаблон с анимацией

    $300

    Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг страницу с небольшой но качественной анимацией. Ссылка идеи на фигму. При скроле вниз точка будет двигаться по карте вырисовывая путь. На каждой из 6 точек будут появляться окна с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Frontend верстка шаблонов *(WPF/C#)

    $600

    Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...

    PostgreSQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Шаблоны в JasperReports

    $100

    Всем привет. Нужно в редакторе Jasper Reports построить два простих шаблона. Примеры прикрепляю. На выходе нужно будет сформировать json что б можно было передать данные с базы и таким образом сформировать эти документы.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Расшифровка Bitlocker

    $150

    Всем привет. Нужна помощь для обхода BitLocker и доступа к данным на основном диске. Система: Windows 10. Рабочая станция: Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Model: LNVNB161216   Проблема: Человек ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сбросить пароль Windows 11

    $20

    Привет. Нужно помочь войти в систему Windows. Пробовал сбросить пароль через командную строку однако почему то не видит диск C:/ Вернее его видит но не могу зайти, что то мешает. К биосу доступ ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Небольшой макрос в Excel

    $30

    Мы каждый месяц вытягиваем данные значения по проработаных часов на производстве. Нужно сделать небольшой макрос в котором будет кнопка загрузить данные и выбор *(или ввод вручную) для какого месяца мы загружаем данные. Макрос должен построить ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Построить диаграммы в Excel (Power Pivot)

    $50

    На основе данных и примера нужно построить несколько диаграмм в Power Pivot (за весь 2022 год) примеры и данные есть. Для выполнения задания Нужно разбираться в VBA и Power Query.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Макрос перевод фраз

    $20

    Написать макрос (можно в ворде) в который можно загрузить Word документы из корневого каталога (2 версии документов). Найдет выделенные красным фоном слова и заменить на слова которые находяться в документах в папке Macro_done. Загружать желательно множество за ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Скрипт статистики VBA

    $160

    Нужно вытянуть с базы Access данные и построить на их основе диаграмму статистики. Некоторые поля нужно дополнить а так же поставить небольшую проверку что б не открывали два макроса нашего типа, на одном и том же ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Модуль для CRM на React

    $1200

    Здравствуйте. Нужен человек который разработает(Frontend) дополнительный модуль (диспозиция) для транспортной компании с уже существующей самописной CRM. Работа разовая полный спектр по фронт разработке. Вам понадобятся: React, JavaScript и TypeScript, jQuery, node.js, HTML, CSS/SCSS, продвинутая кросбраузерная ...

    JavascriptTypeScriptHTMLCSSReactjQuery
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сверстать из Word в HTML

    Есть Word документ, пример прикрепил. Нужно сверстать в Html формат который будет встраиваться в небольшую программу которая в свою очередь, после передачи данных будет генерировать лист PDF, но отверстать нужно так, что б отображалось при ...

    HTML
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Из Word в HTML

    $20

    Есть три Word документа, в примере высылаю пока один. Два других немного сложнее.  Нужно сверстать в Html формат.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Интерфейс WPF

    Здравствуйте. Не вдаваясь особо в логику и базу программы нужно построить графический интерфейс на WPF (желательно с патерном MVVM) по этому шаблону в [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=340%3A2374&amp;t=coBopcU6hq21kFFt-0]Figma[/url]. Нужно срочно, потому если слишком тяжелая граф. часть для реализации можно предложить ...

    Figma
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Специалист по WPF

    $100

    Не вдаваясь в логику и базу программы нужно построить графический интерфейс на WPF (желательно с патерном MVVM) по этому шаблону [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=0%3A1&amp;t=0Ir18DmY60sPfOKC-0]Figma[/url].

    Figma
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • C# + PostgreSQL

    Доброго дня. Шукаємо спеціаліста C# + PostgreSQL (мінімум middle) для разового завдання. Потрібно побудувати базу с формами для модуля контактів і замовлень. Прототип в [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=0%3A1&amp;t=A9jp8VKnKhvMjxHI-0]Figma[/url]

    PostgreSQLFigma
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Сделать прототип в Figma

    $500

    На основе ТЗ и набросков, нужно сделать прототип небольшой CRM cистемы в Figma с переходами по меню. (основные элементы меню) Будет плюсом знание английского или немецкого языка. Срок 3 недели.

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр32 заявки
    Закрыт
    год назад
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Отзывы фрилансеров
Yana910
28 летГрузия
9 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
$160
10 баллов
7 месяцев назад
Скрипт статистики VBA
Четкое ТЗ, вежливое и приятное общение
Всё чётко. Результатом доволен – всем рекомендую!
Ответный отзыв
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
20 часов назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Из Word в HTML
Хороший, позитивный заказчик - рекомендую!
На начале возникла небольшая проблема со связью, однако все благополучно решили. Рекомендую всем данного исполнителя! Спасибо за проделанную работу Михаил.
Ответный отзыв
mlunev
Максим 
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$341
10 баллов
год назад
Приватный проект для Максим Лунев
Грамотно поставленное задание, оперативная обратная связью Рекомендую
Огромная благодарность Максиму за работу - все в срок, очень высокого качества и постоянно на связи. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
MadeByZeddy
Дмитрий 
25 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Перепечатать документ по фотографии в Word
Очень приятно работать с такими людьми. Всё чётко и ясно изложено, своевременно оплачено и с пониманием. 💯💯💯 Настоятельно рекомендую сотрудничать с этим человеком! 👍🏻👍🏻👍🏻
Работа выполнена на отлично что немаловажно быстро и качественно. Очень ответственный человек который понял все сразу. Выполнил заказ даже быстрее, чем ожидалось. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
maksimka-19_b
20 летУкраина
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Придумать название домена
Все супер Рекомендую!
Все прошло хорошо. Спасибо!
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