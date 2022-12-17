Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг страницу с небольшой но качественной анимацией. Ссылка идеи на фигму. При скроле вниз точка будет двигаться по карте вырисовывая путь. На каждой из 6 точек будут появляться окна с ...
- $300HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $600
Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Всем привет. Нужно в редакторе Jasper Reports построить два простих шаблона. Примеры прикрепляю. На выходе нужно будет сформировать json что б можно было передать данные с базы и таким образом сформировать эти документы.Системное программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $150
Всем привет. Нужна помощь для обхода BitLocker и доступа к данным на основном диске. Система: Windows 10. Рабочая станция: Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Model: LNVNB161216 Проблема: Человек ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Привет. Нужно помочь войти в систему Windows. Пробовал сбросить пароль через командную строку однако почему то не видит диск C:/ Вернее его видит но не могу зайти, что то мешает. К биосу доступ ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $30
Мы каждый месяц вытягиваем данные значения по проработаных часов на производстве. Нужно сделать небольшой макрос в котором будет кнопка загрузить данные и выбор *(или ввод вручную) для какого месяца мы загружаем данные. Макрос должен построить ...Базы данных6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
На основе данных и примера нужно построить несколько диаграмм в Power Pivot (за весь 2022 год) примеры и данные есть. Для выполнения задания Нужно разбираться в VBA и Power Query.Базы данных1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Написать макрос (можно в ворде) в который можно загрузить Word документы из корневого каталога (2 версии документов). Найдет выделенные красным фоном слова и заменить на слова которые находяться в документах в папке Macro_done. Загружать желательно множество за ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $160
Нужно вытянуть с базы Access данные и построить на их основе диаграмму статистики. Некоторые поля нужно дополнить а так же поставить небольшую проверку что б не открывали два макроса нашего типа, на одном и том же ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $1200
Здравствуйте. Нужен человек который разработает(Frontend) дополнительный модуль (диспозиция) для транспортной компании с уже существующей самописной CRM. Работа разовая полный спектр по фронт разработке. Вам понадобятся: React, JavaScript и TypeScript, jQuery, node.js, HTML, CSS/SCSS, продвинутая кросбраузерная ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Есть Word документ, пример прикрепил. Нужно сверстать в Html формат который будет встраиваться в небольшую программу которая в свою очередь, после передачи данных будет генерировать лист PDF, но отверстать нужно так, что б отображалось при ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $20
Есть три Word документа, в примере высылаю пока один. Два других немного сложнее. Нужно сверстать в Html формат.HTML-верстка1 исполнительЗакрытгод назад
- $120
Согласно договоренности разбили разработку шаблона на 3 этапа. Это первый этап.Прикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте. Не вдаваясь особо в логику и базу программы нужно построить графический интерфейс на WPF (желательно с патерном MVVM) по этому шаблону в [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=340%3A2374&t=coBopcU6hq21kFFt-0]Figma[/url]. Нужно срочно, потому если слишком тяжелая граф. часть для реализации можно предложить ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Не вдаваясь в логику и базу программы нужно построить графический интерфейс на WPF (желательно с патерном MVVM) по этому шаблону [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=0%3A1&t=0Ir18DmY60sPfOKC-0]Figma[/url].Прикладное ПО1 исполнительЗакрытгод назад
По трем фотографиям перепечатать содержимое и структуру один в один в Word. На выходе три вордовских документа как на фотке. Текст немецкий.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенгод назад
Привет Придумать название домена и компании в зонах.com и .ch. Компания занимается разработкой ПО для транспортных компаний. Максимум 7 букв (цифр).Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершенгод назад
Доброго дня. Шукаємо спеціаліста C# + PostgreSQL (мінімум middle) для разового завдання. Потрібно побудувати базу с формами для модуля контактів і замовлень. Прототип в [url=https://www.figma.com/file/UUShWXvuncA38HXzbawpUt/Fordex?node-id=0%3A1&t=A9jp8VKnKhvMjxHI-0]Figma[/url]Базы данных1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $25
Согласовали нарисовать 1-2 страницы прототипа или внести в правки в существующие. Заодно исполнитель поймет что мы делаем и для чего.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрытгод назад
- $500
На основе ТЗ и набросков, нужно сделать прототип небольшой CRM cистемы в Figma с переходами по меню. (основные элементы меню) Будет плюсом знание английского или немецкого языка. Срок 3 недели.Дизайн интерфейсов и игр32 заявкиЗакрытгод назад