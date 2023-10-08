Сверстать шаблон с анимацией

$300
HTML-версткаЗакрыт21 заявка256 просмотров
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Здравствуйте.
Нужно сверстать лендинг страницу с небольшой но качественной анимацией.
Ссылка идеи на фигму.

При скроле вниз точка будет двигаться по карте вырисовывая путь. На каждой из 6 точек будут появляться окна с информацией про продукт. Таким образом будет формироваться шаблон.
Использовать можно что то вроде библиотеки ScrollMagic. или предложить лучшую альтернативу.

2 месяца назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
MarinMaxim
19 летРоссия
год в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
$100
30 дней
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