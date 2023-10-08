Сверстать шаблон с анимацией

Здравствуйте.

Нужно сверстать лендинг страницу с небольшой но качественной анимацией.

Ссылка идеи на фигму.

При скроле вниз точка будет двигаться по карте вырисовывая путь. На каждой из 6 точек будут появляться окна с информацией про продукт. Таким образом будет формироваться шаблон.

Использовать можно что то вроде библиотеки ScrollMagic. или предложить лучшую альтернативу.