Сверстать на vue 4 компонента

HTML-версткаЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Сверстать адаптивную верстку (андроид, айфон, браузеры) на vue js компонентах
Нужно повторить 4 компонента, скриншоты во вложении

2 месяца назад
guest_1696891149759
Чехия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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