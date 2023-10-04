Доработка HTML CSS Реакт

Здравствуйте. Я делаю себе сайт. Мой основной подрядчик делает бакенд (laravel) и часть фронтенда (nextjs, react). Я делаю часть фронтенда (html, sass). Текущая версия сайта: https://develop.rb-design.ru/

Есть прототипы страниц: https://prototype.rb-design.ru/pages.html Прототипы сделаны с использованием sass, pug, jquery, js плагины swiper, masonry и photoswipe. В прототипах демонстрируется, как должны выглядеть страницы и как должны работать js скрипты и js плагины.

Скрипты, переделанные для реакта, в целом работают. Но у некоторых скриптов не получилось сделать анимацию (css transition). Потому что реакт создаёт другую струтуру DOM, не как в прототипе. Пример: https://prototype.rb-design.ru/catalogs и https://develop.rb-design.ru/catalogs В узком окне для мобильной версии появляется кнопка «Ещё». Кликайте. Анимация на странице текущей версии не такая как в прототипе. Надо сделать как в прототипе.

Как вы думаете, возможна ли анимация только средствами css transition в данном случае? Или добавлять анимацию на js? Какое решение этой задачи вы видите? Ваши условия, размер оплаты? Что мне нужно предоставить?