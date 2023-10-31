Верстка сайта

Стек технологий:

HTML5 CSS3 JavaScript (без JQuery!)

Макет: https://clck.ru/35vyos

Задание:

Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки будет выдан доступ на редактирование шаблона, для получения всех размеров, изображений, позиций всех элементов.



1) Главная страница

2) Страница категории товаров

3) Список товаров в категории

4) Карточка товара

5) Статическая страница

6) Блог (+ статья в отдельности)

7) Страница для 404 ошибки



Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11hOF_bBT-hTTGE9EL1XOpUSJg1Csv3aU-1cFM2bFMOU/edit