Верстка сайта

нужно помощь в html, scc, java script, очень базовое задание уровень 9-10 класса но без использования chatgpt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стек технологий:
HTML5
CSS3
JavaScript (без JQuery!)
Макет: https://clck.ru/35vyos
Задание:
Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки будет выдан доступ на редактирование шаблона, для получения всех размеров, изображений, позиций всех элементов.
1) Главная страница
2) Страница категории товаров
3) Список товаров в категории
4) Карточка товара
5) Статическая страница
6) Блог (+ статья в отдельности)
7) Страница для 404 ошибки
Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11hOF_bBT-hTTGE9EL1XOpUSJg1Csv3aU-1cFM2bFMOU/edit
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