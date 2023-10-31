Верстка сайта

$180
HTML-версткаЗавершен2 заявки41 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стек технологий:

  1. HTML5

  2. CSS3

  3. JavaScript (без JQuery!)

Макет: https://clck.ru/35vyos

Задание:

Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки будет выдан доступ на редактирование шаблона, для получения всех размеров, изображений, позиций всех элементов.


1) Главная страница
2) Страница категории товаров
3) Список товаров в категории
4) Карточка товара
5) Статическая страница
6) Блог (+ статья в отдельности)
7) Страница для 404 ошибки

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11hOF_bBT-hTTGE9EL1XOpUSJg1Csv3aU-1cFM2bFMOU/edit

Верстка сайта
3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$180
11 дней
USDT
Все отлично, хороший верстальщик. Работа сделана полностью + бесплатные доработки.
Хорошо поработали, оплата своевременная, постановка задачи на уровне, всегда на связи. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Повністю змінити мову в магазині Wordpress

    $15

    Вітання! Необхідно повністю змінити мову на сайті https://lpc.markets/ Українською, та підправити якщо десь шось буде вилазити. Про всяк випадок завантажив плагін для магазину, та тему магазину Bono. Дякую, Гарного вечора, Героям Слава!

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • HTML код

    Доброго дня. З сайту https://omegacraft.pet необхідно дістати інформацію та скласти до купи для розміщення у магазині на сайті РОЗЕТКА. Вимоги тут - https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p185-pricelist-requirements.html

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • ТЗ Верстка с Figma

    Стек технологий: HTML5 CSS3 JavaScript (без JQuery!) Макет: https://clck.ru/35vyos Задание: Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания ...

    Figma
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка блока WP

    https://www.rivierabus.com/albania/ Эта и еще несколько подобных страниц - целевые страницы для бронирования билетов на туристический автобус в разных регионах средиземноморья. На главной странице нужно задизайнить и сверстать блок по следующему ТЗ: Карта средиземноморья в ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад