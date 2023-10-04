Нужно помощь в html, scc, java script, очень базовое задание

$20
HTML-версткаЗавершен14 заявок111 просмотров
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нужно помощь в html, scc, java script, очень базовое задание

уровень 9-10 класса

но без использования chatgpt

HTML
3 месяца назад
sergeevna55
Анна 
26 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
anteikuRE
Артем 
17 летУкраина
год в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$20
1 день
UAH
Очень все понравилось! Артем быстро сделал задание, все как было сказано в описании! Сделал намного быстрее, чем было оговорено. Рекомендую как специалиста.
Все отлично, спасибо за заказ. Рекомендую!
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