Сверстать сайт на вордпресс

$160
HTML-версткаЗакрыт8 заявок82 просмотра
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Необходимо сверстать многостраничный сайт по готовому макету в фигме. 10 страниц. Форма обратной связи. Привязка к amo crm. тг для связи - aliaksandraz

3 месяца назад
guest_1695917669642
Беларусь
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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