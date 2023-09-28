Дизайн и верстка iOS лендингов

HTML-версткаЗавершен1 заявка32 просмотра
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Обсудили лично.

iOS
3 месяца назад
eboiko
Егор 
30 летБеларусь
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$125
2 дня
UAHUSDT
Я считаю, что Андрей один из лучших специалистов в своей сфере по ряду причин: - к работе подходит ответственно - задачи закрывает в срок - не задает множество вопросов, только самые необходимые, то есть работу свою знает - адекватная цена - что лично для меня ценно: способен предлагать свои рабочие решения для задач, а не выполнять строго по ТЗ Рекомендую
С Егором максимально комфортно работать! Спасибо за крутой проект, будем на связи ?
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