Дизайн и верстка iOS лендингов

Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/ с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery): - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - ...
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