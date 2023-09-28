Дизайн и верстка iOS лендингов

Я считаю, что Андрей один из лучших специалистов в своей сфере по ряду причин: - к работе подходит ответственно - задачи закрывает в срок - не задает множество вопросов, только самые необходимые, то есть работу свою знает - адекватная цена - что лично для меня ценно: способен предлагать свои рабочие решения для задач, а не выполнять строго по ТЗ Рекомендую