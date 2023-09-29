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HTML-версткаЗавершен3 заявки113 просмотров
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Здравствуйте. Есть задача: 1. поменять местами блоки в мобильной версии. 2. Добавить возможность добавлять Team еще людей https://dearsilence.studio Возьметесь? Сколько стоит? Какие сроки?

3 месяца назад
guest_1695808914562
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 месяца назад
$35
1 день
UAHUSDT
Фантастически быстро, максимально комфортно, четко и без суеты. Очень рекомендую!
Спасибо за интересный проект ? ? Будем на связи!
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