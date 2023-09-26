Нужна верстка сайта

На сайте на движке WP, с установленной темой, необходимо сделать: -Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. -Также, нужно доработать и добавить функционал на сайт (это фильтраторы, рейтинг, форма комментариев и так ...