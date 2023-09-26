Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/ с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery): - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - ...
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Добрый день есть макет в фигме нужна верстка сайта 3 страниц
https://www.figma.com/file/1YXdQy5vSFc0p6YwN6wIYl/Untitled?type=design&node-id=37-294&mode=design&t=qZYPEzritlFqPcUD-0
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