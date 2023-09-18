Верстка 8 страниц по макетам + подключение Wordpress

Нужно сверстать с макетов в figma, сделать натяжку на wordpress.

Размер сайта 8 уникальных страниц, к ним адаптив версии: 1024, 768, 412, 390, 360

Важно:

1) PixelPerfect - точное соответствие размеров и цветов с макета

2) Кроссбраузерность - в мобильных и веб браузерах на разных ОС шрифт должен выглядеть одинаковым

3) Знание ACF - возможность реализовать кастомные типы записей

Нужен исполнитель для выполнения этого заказа и в будущем для доработок за отдельную плату.

В основном рассматриваю те заявки в которых есть макет и результат pixelperfect верстки.

Если у вас нет портфолио по PixelPerfect верстке, готов предоставить оплачиваемо тестовое задание (верстка нескольких блоков на главной странице).