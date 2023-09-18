Верстка 8 страниц по макетам + подключение Wordpress

Добрый день, у нас есть макет сайта. Нужна помощь с адаптивами и версткой сложных блоков, но сроки очень горящие - нужно до завтра сделать мобильную версию и 2 сложных блока - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать с макетов в figma, сделать натяжку на wordpress.
Размер сайта 8 уникальных страниц, к ним адаптив версии: 1024, 768, 412, 390, 360
Важно:
1) PixelPerfect - точное соответствие размеров и цветов с макета
2) Кроссбраузерность - в мобильных и веб браузерах на разных ОС шрифт должен выглядеть одинаковым
3) Знание ACF - возможность реализовать кастомные типы записей
Нужен исполнитель для выполнения этого заказа и в будущем для доработок за отдельную плату.
В основном рассматриваю те заявки в которых есть макет и результат pixelperfect верстки.
Если у вас нет портфолио по PixelPerfect верстке, готов предоставить оплачиваемо тестовое задание (верстка нескольких блоков на главной странице).
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