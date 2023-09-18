Верстка адаптивов

Добрый день, у нас есть макет сайта.

Нужна помощь с адаптивами и версткой сложных блоков, но сроки очень горящие -

нужно до завтра сделать мобильную версию и 2 сложных блока - с историей и второй с подключением виджетов на главной странице.



Важно - сайтт на тильдей

https://www.figma.com/file/TTNC3jJnksA8uRTqNJinPZ/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=ECM0fTwIjjkbqI9i-1