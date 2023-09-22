Перенос с Figma в css,html

$50
HTML-версткаЗавершен21 заявка65 просмотров
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Здравствуйте!
Требуется перенос макета с figma в формат html, css с соблюдением всех правил

HTMLCSSFigma
3 месяца назад
marco_007
Николай 
35 летУкраина
год в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
3 месяца назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Ответственно ко всему подходит. Рекомендую его к сотрудничеству. Работа с ним одно удовольствие. Практически всегда на связи
Рад был работать с Николаем, всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
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