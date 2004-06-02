marco_007

Николай marco_007

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web Developer FullStack

Опыт работы с 2015 года. Язык знаю в корне. Делаю профессиональные сайты на конструкторах или без него что в свою очередь дает следующие преимущества:

- Полная функциональность

- Высокая скорость работы за счет оптимизации и за счет того что не загружается лишний код от конструкторов

- SEO оптимизация

- Полная адаптивность под мобильные устройства и планшеты.

- Эксклюзивный дизайн

- Надежность и безопасность

- Многофункциональность

- Гарантия после сдачи работы

Профессионал в технологиях:

PHP + HTML5 + CSS + JS + jQuery + MariaDB

Одни из моих проектов:

https://joxup.com/ (Собственная международная многофункциональная CRM система на собственном движке)

https://anohost.com/

https://lumpx.com/ .

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос с Figma в css,html

    $50

    Необходим перенос макета из Figma в HTML и CSS. Важно соблюсти все правила верстки и обеспечить корректное отображение элементов. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей макета.

    Верстка сайтовCSSFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • [Source Games] Подмена A2S_INFO информации (Fake Server Queries)

    Требуется опытный C++ программист для создания .so расширения на Linux, которое будет подменять A2S_INFO и отображать фейковое количество игроков онлайн в играх Counter-Strike Source и Global Offensive. Количество игроков задается через переменную. Изменение информации

    Linux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
$50
10 баллов
2 года назад
Перенос с Figma в css,html
CSSFigmaHTMLВерстка сайтов
Рад был работать с Николаем, всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Ответственно ко всему подходит. Рекомендую его к сотрудничеству. Работа с ним одно удовольствие. Практически всегда на связи
Ответный отзыв