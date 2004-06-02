Необходим перенос макета из Figma в HTML и CSS. Важно соблюсти все правила верстки и обеспечить корректное отображение элементов. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей макета.
Опыт работы с 2015 года. Язык знаю в корне. Делаю профессиональные сайты на конструкторах или без него что в свою очередь дает следующие преимущества:
- Полная функциональность
- Высокая скорость работы за счет оптимизации и за счет того что не загружается лишний код от конструкторов
- SEO оптимизация
- Полная адаптивность под мобильные устройства и планшеты.
- Эксклюзивный дизайн
- Надежность и безопасность
- Многофункциональность
- Гарантия после сдачи работы
Профессионал в технологиях:
PHP + HTML5 + CSS + JS + jQuery + MariaDB
Одни из моих проектов:
https://joxup.com/ (Собственная международная многофункциональная CRM система на собственном движке)
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется опытный C++ программист для создания .so расширения на Linux, которое будет подменять A2S_INFO и отображать фейковое количество игроков онлайн в играх Counter-Strike Source и Global Offensive. Количество игроков задается через переменную. Изменение информацииПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад