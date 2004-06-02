Web Developer FullStack

Опыт работы с 2015 года. Язык знаю в корне. Делаю профессиональные сайты на конструкторах или без него что в свою очередь дает следующие преимущества:

- Полная функциональность

- Высокая скорость работы за счет оптимизации и за счет того что не загружается лишний код от конструкторов

- SEO оптимизация

- Полная адаптивность под мобильные устройства и планшеты.

- Эксклюзивный дизайн

- Надежность и безопасность

- Многофункциональность

- Гарантия после сдачи работы

Профессионал в технологиях:

PHP + HTML5 + CSS + JS + jQuery + MariaDB

Одни из моих проектов:

https://joxup.com/ (Собственная международная многофункциональная CRM система на собственном движке)

https://anohost.com/

https://lumpx.com/ .