Добрый день. Есть страница курса и 3 внутренние страницы. Страница оплаты имеет 3 состояния, визуальное отличие минимально. Нужно иx сверстать. Верстка должна быть адаптивная. Прикреплены макеты. Есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Portolio site
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $100
Нужно сверстать блоки по частям напишите по телеграммуHTML-верстка7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Привет меня нужна верстка 1 пажеHTML-верстка33 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать вёрстку небольшого и простого одностраничного лендинга. Десктоп и мобилка. В отклике укажите цену и сроки пожалуйста. Дизайн вышлю в лсHTML-верстка73 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $150
Добрый день, У нас намечается переделка сайта из-за ребрендинга. Мы меняем Loading page, логотипы, добавляем информацию о нас. Из оригинального сайта остается главным образом сетка проектов - ее можно использовать (есть админка сайта на ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $150
Добрый день, У нас намечается переделка сайта из-за ребрендинга. Мы меняем Loading page, логотипы, добавляем информацию о нас. Из оригинального сайта остается главным образом сетка проектов - ее можно использовать (есть админка сайта на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать калькулятор поездки для сайта с использованием карт. Пользователь вводит адрес погрузки по МСК иди МО (можно поставить пин на карте или ввести вручную) Пользователь вводит адрес выгрузки по МСК ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Я фронт-енд разработчик, есть много лишних проектов, сейчас важно сделать конкретно один. Проект состоит из главной страницы и одной внутренней (небольшая, почти что вся страничка текст). Для меня главное сделать надежно и хорошо, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
https://moheim.com/ Нужно забрать верстку и в нужном виде отдать что бы ее без проблем можно было посадить на WPHTML-верстка5 заявокЗакрыт3 месяца назад