Я фронт-енд разработчик, есть много лишних проектов, сейчас важно сделать конкретно один. Проект состоит из главной страницы и одной внутренней (небольшая, почти что вся страничка текст). Для меня главное сделать надежно и хорошо, ...
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Нужно сделать калькулятор поездки для сайта с использованием карт.
Пользователь вводит адрес погрузки по МСК иди МО (можно поставить пин на карте или ввести вручную)
Пользователь вводит адрес выгрузки по МСК иди МО (можно поставить пин на карте или ввести вручную)
Выбирает тип авто( газель 4 метра, Газель 6 метров и тд)
Выбирает дату ( сегодня, завтра и тд.)
Кол-во грузчиков ( 1, 2 и тд)
Время аренды авто (3ч, 4ч, 5ч и тд.)
Вводит свой номер телефона и отправляет заявку.
Тарифы для поездки в пределах МКАД: Газель - стоимость подачи авто 6400, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте. каждый км стоит 35 рублей, машина дается на 4 часа каждый дополнительный час будет стоить- 1100 рублей. 2 тонник 4 метра - стоимость подачи 7200 рублей, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте. каждый км стоит 40 рублей, машина дается на 4 часа, каждый дополнительный час будет стоить- 1150 рублей. 2 тонник 6 метра - стоимость подачи 8800 рублей, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте, каждый км стоит 45 рублей, машина дается на 4 часа каждый дополнительный час будет стоить- 1150 рублей. 5 тонник - стоимость подачи 11200 рублей, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте, каждый км стоит 50 рублей, машина дается на 4 часа каждый дополнительный час будет стоить- 1400 рублей. 10 тонник - стоимость подачи 14400 рублей, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте, каждый км стоит 60 рублей, машина дается на 4 часа каждый дополнительный час будет стоить- 1800 рублей. 20 тонник - стоимость подачи 22400 рублей, далее считает кол-во км до точки выгрузки по карте, каждый км стоит 70 рублей, машина дается на 4 часа каждый дополнительный час будет стоить- 2800 рублей. Если машина выезжает за Мкад то дополнительно считается километраж до мкада, для возврата авто в город. Маршрут машины должен проходить через дороги общего пользования.
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