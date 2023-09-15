Одностраничный веб сайт по макету Figma

Нужно сверстать небольшой лендинг. Подробности в телеграмм. Бюджет ограничен
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Ищу человека который сможет сверстать простой одностраничный веб сайт и добавить перевод сайта на три языка, цену предлагайте, https://www.figma.com/file/FVg2DfM1WJW6zLlr7vrBNG/Untitled?type=design&node-id=0-1&mode=design
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