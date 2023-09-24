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Переверстать блок main с помощью tailwindcss & alpinejs. HTML-верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. открыть ссылку (ссылку на сайт скину) с помощью браузера
2. взять оттуда блок <main> и всё его содержимое
3. переверстать этот блок с использованием tailwindcss и если нужно alpinejs
4. прислать результат
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