Переверстать блок header с помощью tailwindcss & alpinejs.

Михаил, вновь обращаемся к вам, по средством хороших впечатлений от предыдущего заказа. Необходима верстка корпоративного сайта. Стек: html/css/js Верстка нужна адаптивная и кроссбраузерная. Хотелось бы максимально приблизиться к Pixel Rerfect (как пожелание). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам нужно:
открыть сайт (ссылку на сайт скину) с помощью браузера
взять оттуда блок <header> и всё его содержимое
переверстать этот блок с использованием tailwindcss и если нужно alpinejs
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