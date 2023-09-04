Переверстать блок header с помощью tailwindcss & alpinejs.

Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс. Задачи ...