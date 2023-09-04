Сверстать проект из Figma на CMS WordPress

Сверстать сайт по дизайну на WordPress Десктоп + мобайл. 13 экранов по дизайну + внутренний квиз Должна быть хорошая скорость загрузки + грамотно сделанная админка. Примеры реализации эталонных сайтов приложены в PDF. Ссылка на дизайн ...
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Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс.
Задачи проекта:
Верстка на WordPress: Требуется внимательно и точно сверстать дизайн из Figma на платформе WordPress. Верстка должна быть адаптивной и оптимизированной для различных устройств и браузеров.
Интерактивность и анимация: Внедрить необходимую интерактивность и анимацию в соответствии с дизайн-макетом, чтобы обеспечить гармоничное пользовательское взаимодействие.
Интеграция с WordPress: Реализовать функциональность и контент сайта на платформе WordPress, обеспечивая удобное управление страницами, блогом, изображениями и другими элементами контента.
Оптимизация и SEO: Обеспечить быструю загрузку сайта и выполнить базовую оптимизацию для поисковых систем (SEO).
Требования:
Опыт работы с WordPress и версткой на основе дизайн-макетов.
Знание HTML, CSS, JavaScript и других необходимых технологий.
Опыт работы с адаптивной версткой и адаптацией под различные экраны.
Понимание принципов SEO и оптимизации веб-сайтов.
Способность точно воплотить дизайн-концепцию из Figma.
Предоставляем:
Готовый макет дизайна в Figma.
Техническое задание и подробные инструкции.
Возможность сотрудничества на долгосрочной основе.
Сроки и Оплата:
Пожалуйста, предоставьте свои предложения по срокам выполнения проекта и ожидаемой оплате за вашу работу.
Если вы готовы взяться за этот захватывающий проект и обладаете необходимыми навыками, пришлите нам ваше портфолио и описание опыта работы по аналогичным заданиям. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!
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