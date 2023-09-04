Сверстать проект из Figma на CMS WordPress

Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс.

Задачи проекта:

Верстка на WordPress: Требуется внимательно и точно сверстать дизайн из Figma на платформе WordPress. Верстка должна быть адаптивной и оптимизированной для различных устройств и браузеров. Интерактивность и анимация: Внедрить необходимую интерактивность и анимацию в соответствии с дизайн-макетом, чтобы обеспечить гармоничное пользовательское взаимодействие. Интеграция с WordPress: Реализовать функциональность и контент сайта на платформе WordPress, обеспечивая удобное управление страницами, блогом, изображениями и другими элементами контента. Оптимизация и SEO: Обеспечить быструю загрузку сайта и выполнить базовую оптимизацию для поисковых систем (SEO).

Требования:

Опыт работы с WordPress и версткой на основе дизайн-макетов.

Знание HTML, CSS, JavaScript и других необходимых технологий.

Опыт работы с адаптивной версткой и адаптацией под различные экраны.

Понимание принципов SEO и оптимизации веб-сайтов.

Способность точно воплотить дизайн-концепцию из Figma.

Предоставляем:

Готовый макет дизайна в Figma.

Техническое задание и подробные инструкции.

Возможность сотрудничества на долгосрочной основе.

Сроки и Оплата:

Пожалуйста, предоставьте свои предложения по срокам выполнения проекта и ожидаемой оплате за вашу работу.

Если вы готовы взяться за этот захватывающий проект и обладаете необходимыми навыками, пришлите нам ваше портфолио и описание опыта работы по аналогичным заданиям. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!