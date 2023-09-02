Верстка собой представляет 11 страниц, с большим количеством повторяющихся блоков ( реальной верстки вдвое меньше соответственно, просто надо будет собрать страницу из готового ). Фигму скину кандидатам. В заявке пишите свой телеграмм, приблизительные сроки и ...
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Требуется адаптивная верстка веб-приложения. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость верстки одной страницы сайта
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