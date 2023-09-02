Верстка веб приложения

HTML-версткаЗакрыт18 заявок128 просмотров
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Требуется адаптивная верстка веб-приложения. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость верстки одной страницы сайта

4 месяца назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
21 час назад