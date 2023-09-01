Оптимизация кода сайта на вордпресс

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок121 просмотр
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Выяснить причины тормоза сайта. Решение проблемы. Итог, ускорение работы сайта. Удалять плагины не надо. Менять тему не надо.

4 месяца назад
stanistar
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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