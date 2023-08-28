За верстати макет дитячого фонду. Проект волонтерський. Бюджет дуже обмежений. Чекаю на пропозиції
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Верстка сайта, также заполнение по необходимости
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