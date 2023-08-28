Необходимо очень быстро создать дизайн и сверстать 1 блок на html css

$10
HTML-версткаЗакрыт13 заявок211 просмотров
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Необходимо очень быстро создать дизайн и сверстать 1 блок на html css js. Первое фото - это то, что нужно сделать, второе и третье фото - это дизайн, под который нужно это подстроить. Между этими кружками должны быть импульсы, переходящие друг от друга.

За этот пробный проект я плачу $10, но в будущем будут постоянные заказы с очень хорошей ценой.

Чем быстрее вы это сделаете, тем выше будет оплата.

Необходимо сделать это к завтрашнему дню до 15:00.

HTMLCSS
4 месяца назад
RuslanSirko
Руслан 
40 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад
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