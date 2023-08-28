Верстка интернет магазина

HTML-версткаЗакрыт19 заявок49 просмотров
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Нудно сверстать 5 страниц :

1.Главная

2.О производстве

3.Корзина

4.Товар

5.Каталог

4 месяца назад
guest_1693227835751
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад