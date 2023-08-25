Скачать лендинг

Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=rEwbL3GW1hETd2o7-1 Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео При этом есть от дизайнера ...