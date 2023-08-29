Верстка 5 страниц макета

Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=rEwbL3GW1hETd2o7-1

Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео

При этом есть от дизайнера архив со всеми графическими элементами, иконками, шрифтами, видео

https://i.imgur.com/XkkzZWT.png, https://i.imgur.com/8ozSWLj.png, https://i.imgur.com/FjpYcm6.png для упрощения работы и ускорения работы

Можно использовать бутстрап

Жду от вас цены и сроки