Верстка 5 страниц макета

HTML-версткаЗавершен13 заявок206 просмотров
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Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=rEwbL3GW1hETd2o7-1

Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео

При этом есть от дизайнера архив со всеми графическими элементами, иконками, шрифтами, видео

https://i.imgur.com/XkkzZWT.png, https://i.imgur.com/8ozSWLj.png, https://i.imgur.com/FjpYcm6.png для упрощения работы и ускорения работы

Можно использовать бутстрап

Жду от вас цены и сроки

4 месяца назад
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
Выбранный исполнитель
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$50
4 дня
RUB
Все отлично и в срок) Однозначно рекомендую к сотрудничеству Антона
Роман отличный заказчик - грамотная речь, четко ставит задачи, всегда на связи, моментальная оплата, а главное идет на встречу к исполнителю. Благодаря его профессиональным качествам, выпыполнение этого заказа шло намного легче и приятнее. Рекомендую!
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