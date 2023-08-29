Верстка 5 страниц макета

Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=rEwbL3GW1hETd2o7-1
Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео
При этом есть от дизайнера архив со всеми графическими элементами, иконками, шрифтами, видео
https://i.imgur.com/XkkzZWT.png, https://i.imgur.com/8ozSWLj.png, https://i.imgur.com/FjpYcm6.png для упрощения работы и ускорения работы
Можно использовать бутстрап
Жду от вас цены и сроки
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