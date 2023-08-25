Нужен сайт на Astro Js

HTML-версткаЗакрыт3 заявки64 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день нужен сайт на Astro Js верстка есть  !

подробнее напишу в личку

4 месяца назад
guest_16101209959332
Россия
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
  • Похожие заказы

  • Правки на сайті з CMS Webflow

    Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка блога на WordPress

    Здравствуйте!  Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP.  Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила макет в формате pdf для оценки сложности. Так же ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработка мобильной верстки сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь опытного верстальщика для доработки мобильной версии сайта. Задачи, которые нужно выполнить опишу ниже. Сайт: https://elenamilko.com/ 1. Добавить в наш сайт семейство шрифтов, которое присутствует на сайте https://www.v-boiaryna.com/. Шрифты с указанного ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Сделать исправления в верстке

    Необходимо сделать исправления в верстке готового сайта. Фронт на чистом HTML/CSS. Файл с описанием исправлений прилагается: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TGE8p9UR_MSUhgZQ2ic2nc04hw5cb--2u5Voi8Zs7x4/edit

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Html верстка лендинга

    $30

    Нужно сверстать страницу лендинг, макет в фигме, пример высылаю картинкой для ознакомления, также есть формы на лендинге.

    HTML
    HTML-верстка57 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Html, Flash, Java

    $50

    3 дня, по отметке времени. Html, Flash, Java, - без валидации. Файл с заданием пришлю на email.

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад