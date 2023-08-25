Верстка блога на WordPress

HTML-версткаЗакрыт8 заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! 

Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP. 

Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила макет в формате pdf для оценки сложности.

Так же необходимо настроить функионал блога - категории, теги. И вывод категорий статей на соответсвующие продуктовые страницы сайта, в превью. 

Сайт - https://borntomovenyc.com/

Важно!!! Шаблон нужно реализовать в точности в соответсвии с дизайном, если вы не можете этого гарантировать, прошу заявку не оставлять.

Личные качества кандидата:

- ответсвенность

- честность

- исполнительность

- умение доводить начатое до конца

- предсказуемость

Способы оплаты: перевод на карту (украинская или Сбер), PayPal. 

В заявке прошу указывать стоимость и реальные сроки реализации, ссылки на свои работы и кратко свой опыт работы с WP.

WordPress
4 месяца назад
Oksana88
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям