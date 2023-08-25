Верстка блога на WordPress

Нужно сверстать страницу лендинг, макет в фигме, пример высылаю картинкой для ознакомления, также есть формы на лендинге.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP.
Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила макет в формате pdf для оценки сложности.
Так же необходимо настроить функионал блога - категории, теги. И вывод категорий статей на соответсвующие продуктовые страницы сайта, в превью.
Сайт - https://borntomovenyc.com/
Важно!!! Шаблон нужно реализовать в точности в соответсвии с дизайном, если вы не можете этого гарантировать, прошу заявку не оставлять.
Личные качества кандидата:
- ответсвенность
- честность
- исполнительность
- умение доводить начатое до конца
- предсказуемость
Способы оплаты: перевод на карту (украинская или Сбер), PayPal.
В заявке прошу указывать стоимость и реальные сроки реализации, ссылки на свои работы и кратко свой опыт работы с WP.
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