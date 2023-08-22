Важно включится в работу над проектом сразу. Что нам нужно: - уверенное владение gsap, опыт написания сложных анимаций из нескольких шагов - опыт работы в команде с верстальщиком: описание особенности вёрстки блоков со сложными ...
Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP.
писать только тем кто уверен в себе
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Есть сайт, сделаный конструктором, код, естественно, грязный. Нужно привести вёрстку в порядок. Сайт содержит 7 маленьких страниц с минимум текста.Завершен4 месяца назад
Есть сайт, с которого нужно клонировать несколько страниц с использованием бутстрапа и сделать их адаптивными.Завершен4 месяца назад
- $100
Потрібно зверстати три сторінки на вью. Є ТЗ та макети. Робота під нда. Передплата після першої сторінки. Тільки з відгуками. ТЗ і макети надам кандидатам що підійдутьЗавершен4 месяца назад
- $85
Задача: сверстать по примеру сайта v-mtl.ru и насадить вертску на голый опенкарт 3HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу опытного специалиста для верстки информационного портала, где пользователи смогут собирать различные факты об известных личностях (блогеры, знаменитости, etc), подтверждать/опровергать факты и т.д. Необходимо сверстать десктопную и мобильную версии. Для получения подробной информации о техническом ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $150
Добрый день, есть новый проект на 150 долларов доверстать в районе 7 - 9 страниц десктоп каждая страница один пейждаун таблицы формы. Нужно срочно сделать! только десктоп и таблет 100% респонсив (мобильная не нужна ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Здравствуйте, готова вёрстка сайта, необходимо её подключить к любой CMS, желательно бесплатной. Вёрстку можно посмотреть тут: https://рыба14.рфЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать некоторые доработки по функционалу, на готовом сайте financecheaters.com Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1jTdL_rfipitFlh1tw9VRR8mGy6U4urgXZpTG_IwPT2U/edit#heading=h.mvi0hx27p74aЗавершен4 месяца назад
- $25
Нужен верстальщик который быстро и качественно выполнит 5 пунктов тз. Пункты : 1)Сверстать СЛАЙДЕР в анкете (дадим пример анкеты в ней есть фото нужно слайдер сверстать что бы работал) 2) ...Завершен4 месяца назад