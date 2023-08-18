Верстка информационного портала фактов

Ищу опытного специалиста для верстки информационного портала, где пользователи смогут собирать различные факты об известных личностях (блогеры, знаменитости, etc), подтверждать/опровергать факты и т.д. Необходимо сверстать десктопную и мобильную версии. Для получения подробной информации о техническом задании, пожалуйста, свяжитесь со мной.



Необходимые квалификации:



1. Минимум 2 года опыта разработки веб-приложений.

2. Глубокие знания основных языков программирования: JavaScript, HTML, CSS.

3. Практический опыт применения одного или нескольких популярных клиентских фреймворков (React, Angular, Vue.js)



Приветствуется знание Git, портфолио или отдельный профиль на github.