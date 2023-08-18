Верстка информационного портала фактов

Добрый день, есть новый проект на 150 долларов доверстать в районе 7 - 9 страниц десктоп каждая страница один пейждаун таблицы формы. Нужно срочно сделать! только десктоп и таблет 100% респонсив (мобильная не нужна ...
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Ищу опытного специалиста для верстки информационного портала, где пользователи смогут собирать различные факты об известных личностях (блогеры, знаменитости, etc), подтверждать/опровергать факты и т.д. Необходимо сверстать десктопную и мобильную версии. Для получения подробной информации о техническом задании, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Необходимые квалификации:
1. Минимум 2 года опыта разработки веб-приложений.
2. Глубокие знания основных языков программирования: JavaScript, HTML, CSS.
3. Практический опыт применения одного или нескольких популярных клиентских фреймворков (React, Angular, Vue.js)
Приветствуется знание Git, портфолио или отдельный профиль на github.
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