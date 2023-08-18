Сверстать 8 - 11 пейдждаунов (десктоп, таблет) без мобильной

$150
HTML-версткаЗакрыт26 заявок151 просмотр
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Добрый день, есть новый проект на 150 долларов доверстать в районе 7 - 9 страниц десктоп каждая страница один пейждаун таблицы формы. Нужно срочно сделать!

только десктоп и таблет 100% респонсив (мобильная не нужна вообще)

4 месяца назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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