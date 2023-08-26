Доработки по сайту financecheaters.com

HTML-версткаЗавершен4 заявки62 просмотра
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Необходимо сделать некоторые доработки по функционалу, на готовом сайте financecheaters.com
Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1jTdL_rfipitFlh1tw9VRR8mGy6U4urgXZpTG_IwPT2U/edit#heading=h.mvi0hx27p74a

4 месяца назад
andreevnak2020
Софья 
27 летЧерногория
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
4 месяца назад
$120
4 дня
USDT
Заказ выполнен отлично, сотрудничаем не первый раз, профессионал своего дела.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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