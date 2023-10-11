Верстка макета по дизайну из Figma

$320
HTML-версткаЗавершен1 заявка4 просмотра
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Необходимо сделать верстку сайта roundranking.com на основе дизайн-макета:

https://www.figma.com/file/x43oTr55RY7QVwJsofWhGv/RUR?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=3xLTnlAbrrWLqb5L-0

Работа осуществляется на CMS Joomla:

Верстка включает в себя:

  • Разработка макета ПК и мобильной версии каждой страницы согласно макету

  • Создание новых стилей

  • Изменение скриптов подгрузки данных из базы данных MSQlite (оплачивается отдельно по договоренности)

Figma
4 месяца назад
guest_1692356726451
Австралия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
vadim_losenkov
36 летРоссия
3 года в сервисе
онлайн
4 месяца назад
$320
45 дней
RUB
Все выполнено на отлично. Верстка довольно не стандартная была, Вадим перенес видение дизайнера 1 в 1. Порадовал адаптив - без нареканий. Были мелкие недочеты, однако исправлялись. Также благодарен за терпение, т.к. сам не всегда оперативно проверял ту или иную итерацию работы. Однозначно рекомендую!
все отлично, спасибо
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