Верстка макета по дизайну из Figma

Все выполнено на отлично. Верстка довольно не стандартная была, Вадим перенес видение дизайнера 1 в 1. Порадовал адаптив - без нареканий. Были мелкие недочеты, однако исправлялись. Также благодарен за терпение, т.к. сам не всегда оперативно проверял ту или иную итерацию работы. Однозначно рекомендую!