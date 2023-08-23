Выполнить 5 пунктов верстки

$25
HTML-версткаЗавершен10 заявок105 просмотров
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Нужен верстальщик который быстро и качественно выполнит 5 пунктов тз.

Пункты : 1)Сверстать СЛАЙДЕР в анкете (дадим пример анкеты в ней есть фото нужно слайдер сверстать что бы работал) 2) поправить иконки в анкете 3) Сверстать особенный вид морды анкеты. 4) На анкете стикеры сверстать . 5) поправить на анкете 2 кривых элемента.

Пожалуйста те кто не может быстро выполнять не пишите. Нам нужно быстро выполнить работу и оплатить ее.

Пишите свой Телеграмм.

4 месяца назад
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$25
1 день
RUB
Антон отлично все выполнил. Благодарю за сотрудничества, будем сотрудничать и дальше!
Игорь всегда на связи, умеет четко поставить задачи по проекту, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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