Выполнить 5 пунктов верстки

Нужен верстальщик который быстро и качественно выполнит 5 пунктов тз.

Пункты : 1)Сверстать СЛАЙДЕР в анкете (дадим пример анкеты в ней есть фото нужно слайдер сверстать что бы работал) 2) поправить иконки в анкете 3) Сверстать особенный вид морды анкеты. 4) На анкете стикеры сверстать . 5) поправить на анкете 2 кривых элемента.

Пожалуйста те кто не может быстро выполнять не пишите. Нам нужно быстро выполнить работу и оплатить ее.

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