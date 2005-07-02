Tynai

Тынай Tynai

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Frontend React Developer

Тынай

Кыргызстан, Бишкек

Навыки:

﻿HTML5, CSS3, JS

Typescript,

﻿React, JQuery

﻿Bootstrap, Sass

﻿Git/GitHub

﻿Адаптивная верстка

﻿Кроссбраузерная верстка

﻿JSON

﻿Redux

Работы:

https://github.com/nomadec/altbot_client

﻿https://github.com/Tynai2005/Solo-Hackathon

﻿https://github.com/TheBuBLiK/VSISTEME

https://github.com/Tynai2005/Acheter

﻿https://github.com/Tynai2005/marketplace_js11

#28Интеграция платежных систем
#74CSS
#77Адаптивная верстка
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#885
рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

skofilb
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Адаптировать под мобильные устройства, и прикрутить форму оплаты
CSSАдаптивная версткаИнтеграция платежных систем
Заказывал адаптивность 2 страничек под все возможные виды устройств. Обсудили ключевой момент, который для меня был важен и парень приступил к работе. В процессе работы демонстрировал выполненное, получал одобрение и продолжал трудиться. Бюджет за выполненную работу был небольшой, и объемы работ тоже. Парень справился на 5+ В принципе, я доволен выполненной работой. Могу порекомендовать парня. На мой взгляд: толковый, сообразительный, инициативный, предприимчивый. Прислушивается к требованию заказчика.
В ходе работы заказчик оперативно отвечал, объяснял непонятные моменты, по мере их появления. Оплатил заказ в срок, рекомендую.
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