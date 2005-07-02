Заказывал адаптивность 2 страничек под все возможные виды устройств. Обсудили ключевой момент, который для меня был важен и парень приступил к работе. В процессе работы демонстрировал выполненное, получал одобрение и продолжал трудиться. Бюджет за выполненную работу был небольшой, и объемы работ тоже. Парень справился на 5+ В принципе, я доволен выполненной работой. Могу порекомендовать парня. На мой взгляд: толковый, сообразительный, инициативный, предприимчивый. Прислушивается к требованию заказчика.