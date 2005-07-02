Frontend React Developer
Тынай
Кыргызстан, Бишкек
Навыки:
HTML5, CSS3, JS
Typescript,
React, JQuery
Bootstrap, Sass
Git/GitHub
Адаптивная верстка
Кроссбраузерная верстка
JSON
Redux
Работы:
https://github.com/nomadec/altbot_client
https://github.com/Tynai2005/Solo-Hackathon
https://github.com/TheBuBLiK/VSISTEME
https://github.com/Tynai2005/Acheter
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#885
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
CSSАдаптивная версткаИнтеграция платежных систем
Заказывал адаптивность 2 страничек под все возможные виды устройств. Обсудили ключевой момент, который для меня был важен и парень приступил к работе. В процессе работы демонстрировал выполненное, получал одобрение и продолжал трудиться. Бюджет за выполненную работу был небольшой, и объемы работ тоже. Парень справился на 5+ В принципе, я доволен выполненной работой. Могу порекомендовать парня. На мой взгляд: толковый, сообразительный, инициативный, предприимчивый. Прислушивается к требованию заказчика.
Ответный отзыв
В ходе работы заказчик оперативно отвечал, объяснял непонятные моменты, по мере их появления. Оплатил заказ в срок, рекомендую.