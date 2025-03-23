Сверстать из пдф файла страницу для wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок41 просмотр

Приветствую коллеги. Необходимо на основе PDF файла сверстать страницу для сайта на wordpress.

От меня pdf файл, от вас файлик с вёрсткой, который я вставлю в редактор страницы ВордПресс.

  • В пдф файле изображения и текст. Объем 4-5 страниц.

WordPressВерстка страниц
месяц назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$10
1 день
Escrow
Благодарю за качественную работу по версте пдф презентации в ХТМЛ страницу. Все сделано на высоком уровне в кратчайшие сроки и по приятной цене! Буду обращаться еще!
Рад был работать повторно с Михаилом, всё отлично, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

Заявки фрилансеров

Віталій
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
48 отзывов
месяц назад
yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Дмитрий
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
18 отзывов
месяц назад
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
188 отзывов(-3)
месяц назад
ТОП-5
HTML-верстка