Требуется выполнить HTML-верстку лендінга по предоставленному дизайну. Основное условие - минимальное использование JavaScript. Оперативное выполнение заказа обязательно.
Верстка сайта на wordpress
ссылка на фигму:
https://www.figma.com/design/AnlIusJhSxN5CAnz9kVpDr/Untitled?node-id=0-1&t=xMkLNNApH8ZTGOEc-1
что можете предложить по цене?
Заявки фрилансеров
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