Верстка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок236 просмотров

ссылка на фигму:
https://www.figma.com/design/AnlIusJhSxN5CAnz9kVpDr/Untitled?node-id=0-1&t=xMkLNNApH8ZTGOEc-1

что можете предложить по цене?

FigmaWordPressВерстка сайтов
2 месяца назад
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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