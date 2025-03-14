Сверстать страницу для CMS Битрикс

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Закрыт8 заявок225 просмотров

Приветствую

Нужно сверстать и интегрировать в движок Битрикс на страницу https://thinkhome.ru/gunon1/

Макет:

https://www.figma.com/design/aFTAOlEKvTPiIssOg2ruTv/Gunon?node-id=24-143&p=f&t=F7k6KiA7HGWlmPoh-0

Реализовать возможность редактировать текст через режим правки.

Кто готов взяться прошу написать стоимость и сроки

1С-БитриксFigmaВерстка страницИнтеграция верстки
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