Требуется внести изменения в HTML-верстку проекта. Задача срочная и требует быстрого выполнения. Обратите внимание на детали и требования к дизайну.
Сверстать страницу для CMS Битрикс
Приветствую
Нужно сверстать и интегрировать в движок Битрикс на страницу https://thinkhome.ru/gunon1/
Макет:
https://www.figma.com/design/aFTAOlEKvTPiIssOg2ruTv/Gunon?node-id=24-143&p=f&t=F7k6KiA7HGWlmPoh-0
Реализовать возможность редактировать текст через режим правки.
Кто готов взяться прошу написать стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется задача по копированию сайта с Framer.com на личный сайт. Необходима качественная HTML-верстка и адаптация под существующие условия. Убедитесь, что все элементы корректно перенесены.HTML-верстка14 заявокЗакрыт20 дней назад
- $130
Требуется сверстать сайт по готовому макету с применением анимаций. Все адаптивные версии уже подготовлены. Важно учитывать современные стандарты верстки и обеспечить качественное отображение на различных устройствах.Завершен2 месяца назад
- $15
Требуется сверстать две страницы по макету Figma. Обеспечить валидный код, адаптацию для различных устройств и кроссбраузерность. Обратите внимание на качество исполнения и соответствие макету.Завершен2 месяца назад
Требуется сверстать 3 макета с адаптивным дизайном и кроссбраузерностью. Важно обеспечить легкую загрузку (Google PageSpeed 95+) и перфект пиксель. Адаптивная внутренняя страница на ваше усмотрение. Укажите сумму и срок выполнения.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт21 день назад
Требуется сверстать 5 страниц лендинга на Next JS по предоставленным макетам из Фигма. Обратите внимание на адаптивность. В заявке укажите стоимость верстки одной страницы.HTML-верстка15 заявокЗакрыт22 дня назад
Требуется HTML-верстка страницы заглушки с фоном, текстом по центру, иконками и ссылками внизу. Все элементы должны помещаться на одном экране без скроллинга. Укажите используемые фреймворки и сроки выполнения, желательно за день.HTML-верстка28 заявокЗакрыт23 дня назад
- $15
Необходимо выполнить верстку одной страницы с учетом адаптации под мобильные устройства и обеспечения кроссбраузерности. Код должен быть чистым, без использования библиотек. Оптимальное решение для качественного отображения на различных устройствах.HTML-верстка34 заявкиЗакрытмесяц назад
- $250
Необходимо сверстать 5 страниц из макета Figma с анимациями и создать мобильную версию без предварительного макета. Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, возможно применение React или другого фреймворка. Укажите стоимость, сроки выполнения и примеры аналогичных работ.HTML-верстка16 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется сверстать лендинг с использованием макета из Figma. Верстка должна точно соответствовать предоставленным макетам с возможностью небольших отклонений. Отклики без указания цены и срока не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS будет выполнена отдельно.Завершен2 месяца назад