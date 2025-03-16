Требуется сверстать 3 макета с адаптивным дизайном и кроссбраузерностью. Важно обеспечить легкую загрузку (Google PageSpeed 95+) и перфект пиксель. Адаптивная внутренняя страница на ваше усмотрение. Укажите сумму и срок выполнения.
Верстка по макету figma
Сверстать две страницы ТЗ:
1.валидный код
2.адаптация
3.кроссбраузерность
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка22 заявкиЗакрыт21 день назад
Требуется сверстать 5 страниц лендинга на Next JS по предоставленным макетам из Фигма. Обратите внимание на адаптивность. В заявке укажите стоимость верстки одной страницы.HTML-верстка15 заявокЗакрыт22 дня назад
Требуется HTML-верстка страницы заглушки с фоном, текстом по центру, иконками и ссылками внизу. Все элементы должны помещаться на одном экране без скроллинга. Укажите используемые фреймворки и сроки выполнения, желательно за день.HTML-верстка28 заявокЗакрыт23 дня назад
- $15
Необходимо выполнить верстку одной страницы с учетом адаптации под мобильные устройства и обеспечения кроссбраузерности. Код должен быть чистым, без использования библиотек. Оптимальное решение для качественного отображения на различных устройствах.HTML-верстка34 заявкиЗакрытмесяц назад
- $250
Необходимо сверстать 5 страниц из макета Figma с анимациями и создать мобильную версию без предварительного макета. Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, возможно применение React или другого фреймворка. Укажите стоимость, сроки выполнения и примеры аналогичных работ.HTML-верстка16 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется сверстать лендинг с использованием макета из Figma. Верстка должна точно соответствовать предоставленным макетам с возможностью небольших отклонений. Отклики без указания цены и срока не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS будет выполнена отдельно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $30
Необходимо разработать адаптивную форму УПД на HTML для 2024 года. Требуется предоставить как заполненную, так и пустую версию формы. Убедитесь, что форма будет корректно отображаться на различных устройствах.HTML-верстка11 заявокЗакрытмесяц назад