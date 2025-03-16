Верстка по макету figma

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки256 просмотров

Сверстать две страницы ТЗ:

1.валидный код

2.адаптация

3.кроссбраузерность

FigmaВерстка страниц
2 месяца назад
BraveAcademic
Юрий 
36 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$15
1 день
Escrow
Отличная работа, очень доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую!
Рекомендую!

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